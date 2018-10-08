Владимир Сипягин вступил в должность губернатора Владимирской области

ВОРОНЕЖ, 8 окт — РИА Новости. Победивший на выборах губернатора Владимирской области кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин официально вступил в должность главы региона.

Сипягин во втором туре набрал 57,03% голосов, а выдвинутая региональным отделением "Единой России" действующий губернатор Светлана Орлова — 37,46%. Явка избирателей составила 38,29%, что оказалось выше показателей первого тура голосования, в ходе которого явка была 32,96%.

Избирательная комиссия области 26 сентября утвердила итоги выборов, а 1 октября зарегистрировала Сипягина губернатором.

"Вступая в должность губернатора Владимирской области, обязуюсь ответственно и добросовестно выполнять возложенные на меня обязанности в интересах населения области, соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные законы, устав и законы Владимирской области", — сказал, произнося присягу, Сипягин.

Как отметил присутствовавший на инаугурации полномочный представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь Щёголев, перед губернатором стоит задача — реализация майского указа президента РФ, в котором сформулированы национальные цели для "прорывного социально-экономического развития, повышение уровня жизни граждан, создание комфортных условий для их проживания".

"Жители области ожидают от вас неустанного труда на благо региона. Ваша задача — услышать их пожелания, разобраться в существующих проблемах, по возможности, — оперативно их решать. Надеюсь, что вам удастся придать новый импульс развития Владимирской области", — сказал Щёголев.