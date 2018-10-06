Евкуров назвал цель соглашения о границе Ингушетии и Чечни

МАГАС, 6 окт — РИА Новости. Соглашением о границе, вызвавшем волну протестов, Ингушетия исправила ошибку, допущенную в 2009 году, когда неправомерно присоединила исконные земли чеченцев, рассказал журналистам глава республики Юнус-Бек Евкуров.

Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границы между своими регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. В четверг парламенты Чечни и Ингушетии утвердили соглашение о границе между республиками. При этом в Конституционном суде Ингушетии заявили, что данное соглашение может быть утверждено только по результатам референдума. В республике начались протестные акции, около двух тысяч человек собралось на площади Согласия в Магасе. Недовольство митингующих было вызвано во многом тем, что к Чечне по заключенному соглашению отошли около 17 тысяч гектаров, которые ингуши считали своими.

Ранее в администрации главы Ингушетии пояснили, что в ходе исполнения нового федерального закона о местном самоуправлении республики должны были принять свои законы, устанавливающие границы муниципалитетов. Они были приняты в 2009 году.

"…Чеченская сторона приняла раньше закон… Наша комиссия, когда это все принимали, они взяли чеченский закон, увидели, что эта территория осталась в подвешенном состоянии, и просто взяли эту территорию, включили в состав республики Ингушетия… Мало ли, что чеченская сторона не учла это… Мы взяли чужую территорию без спроса… И все, кто это не знает, говорит: "Мы отдали территорию". Мы ничего не отдавали. Это была не наша территория… Мы признали, что это наша ошибка. И мы своим законом установили границу по устоявшейся в 1990-х годах границе", — рассказал журналистам Евкуров.

Относительно заключения Конституционного суда республики, где говорится о необходимости проведения референдума по соглашению о границе, Евкуров сослался на мнение правовой службы своей администрации, которая считает, что проводить всенародное голосование по этому вопросу не нужно.