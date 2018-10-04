Люлин останется вице-губернатором в правительстве Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 окт — РИА Новости. Евгений Люлин, занимавший пост заместителя губернатора, заместителя председателя правительства Нижегородской области с 2013 года, продолжит работу в новом составе областного правительства в статусе вице-губернатора, сообщил РИА Новости глава региона Глеб Никитин.

Никитин, победивший 9 сентября на губернаторских выборах, 26 сентября вступил в должность и отправил в отставку правительство региона. До момента формирования нового состава правительства заместители губернатора и министры работают в статусе исполняющих обязанности. 28 сентября Никитин назначил двух новых исполняющих обязанности заместителя главы региона – Андрея Харина (1979 года рождения, уроженца Ставропольского края) и Александра Югова (1981 года рождения, уроженца Красноярского края). Новый состав правительства региона пока не сформирован.

"Никакой специальной политики на омоложение правительства нет. Я считаю, что настоящая эффективная команда – это симбиоз мудрости и молодости. Могу одну фамилию назвать уже сейчас – Евгений Борисович Люлин продолжит работу в статусе вице-губернатора. Будет наставлять молодых как обладатель мудрых знаний и, кстати, нижегородец", — заявил Никитин.

Он отметил, что "искренне ориентирован" на местных специалистов, но подобрать подходящие кадры из нижегородцев на позиции и.о. заместителей губернатора, которые соответствовали бы его требованиям, не удалось.

"Появление новых людей ломает стереотипы и позволяет двигаться вперед. Я рассчитываю, что новые люди усилят нашу команду", — добавил Никитин.

Евгений Люлин родился 8 мая 1957 года в Лысковском районе Горьковской области. Работал на авиационном заводе имени Орджоникидзе, в Горьковском обкоме ВЛКСМ, был заместителем генерального директора компании "Сибур-Нефтехим". С 2002 по 2007 годы возглавлял законодательное собрание Нижегородской области. С 2013 по 2017 годы был заместителем председателя правительства Нижегородской области, заместителем губернатора Валерия Шанцева. С февраля 2017 года на него было возложено исполнение обязанностей вице-губернатора, первого заместителя председателя правительства Нижегородской области, с 30 марта 2017 года он был назначен на должность вице-губернатора региона.

Двадцать шестого сентября 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева и назначил Никитина временно исполняющим обязанности губернатора. Люлин продолжил работу в правительстве Нижегородской области при Никитине.

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