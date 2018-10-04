В Совфеде пообещали зеркальный ответ на высылку россиян из Нидерландов

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Россия зеркально ответит на высылку ее граждан с диппаспортами, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

"Меры будут зеркальными, наша реакция будет однозначной", — сказал Джабаров.

По его словам, Нидерланды приняли участие в "русофобской компании" наряду с Великобританией, с которой они тесно связаны.

"Но в этой ситуации, как и во всех других аналогичных с обвинениями в адрес России, ни одного серьезного доказательства так и не было представлено", — заявил сенатор.

Минобороны Нидерландов утверждает, что голландские спецслужбы предотвратили кибератаку на ОЗХО со стороны России. Оборонное ведомство заявило, что у подозреваемых россиян были дипломатические паспорта и заявило о высылке четырех граждан РФ.