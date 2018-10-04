Мэр Владивостока рассказал о причинах своей отставки

ВЛАДИВОСТОК, 4 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко, который сообщил об уходе в отставку, объяснил РИА Новости свое решение сложившейся системой отношений между муниципалитетом, краем и федеральным центром, при которой, по его словам, не преодолеть кризис доверия к власти.

Во вторник Веркеенко написал в Facebook, что с 11 октября уходит в отставку по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться по конкурсной процедуре. Врио губернатора края Олег Кожемяко назвал странным решение Веркеенко, заявив, что в органах власти "так не делается".

"Безусловно, мне это решение далось совсем непросто, но в сложившейся ситуации у меня нет ни права, ни желания подводить или обманывать жителей, да и не умею я этого. Я вижу и чувствую кризис доверия к власти, для того, чтобы его преодолеть, важно выполнять обещания, данные людям. Но в сложившейся системе это, к сожалению, невозможно. В ней заложена программная ошибка, в отношениях между муниципалитетом, краем и федеральной властью", — сказал Веркеенко, чьи слова привела его пресс-секретарь Юлия Шатина.

По словам мэра, сейчас ежегодные поступления налогов во Владивостоке составляют 56 миллиардов рублей, но в городском бюджете остается всего 6 миллиардов. Еще 6 миллиардов поступают в виде субсидий и субвенций, что, по словам Веркеенко, несправедливо.

"Владивостоку, чтобы иметь возможность развиваться и подтверждать звание Тихоокеанской столицы России, нужен статус города федерального значения. Он этого действительно достоин. Можно сколько угодно говорить о восточном векторе развития государства, но это неосуществимо, пока не изменится сама система", — добавил он.