В Партии роста назвали назначение врио главы Хакасии разумным вариантом

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Назначение временно исполняющего главы Хакасии и отсрочка выборов является разумным предложением для республики, так как позволит без сбоев пройти отопительный сезон и сохранить социальные гарантии, заявил РИА Новости кандидат на пост главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар.

Он отметил, что первостепенные задачи, стоящие перед главой региона — это отсрочка госдолга и гарантии финансовой помощи от федерального центра в плане выплат заработной платы, пенсий, пособий. Второе — это гарантированное прохождение уборочных работ и отопительного сезона.

Мяхар подчеркнул, что не встречался с назначенным президентом врио главы Хакасии Михаилом Развожаевым, и считает, что вряд ли такая встреча состоится.

"Вариант назначения врио и перенос выборов на определенный срок был бы разумным предложением для республики. В этом случае выборы никуда не денутся. Общество может стабилизироваться, спокойно и вдумчиво принять решение. Любая политическая сила в течение этого времени может себя проявить, еще раз показать. Если они заявились один раз, они могут заявиться и второй раз. Но при этом мы спокойно пройдем зиму, сохранятся заработные платы, пенсии, социальные гарантии, которые важны для всех жителей", — сказал Мяхар.

Президент России Владимир Путин в среду назначил замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия. На встрече с Развожаевым Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.

В первом туре выборов в Хакасии 9 сентября участвовали Виктор Зимин, занимавший пост главы республики (32,42%), Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Документы на участие подал участвовавший в первом туре Мяхар. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.