Меняйло представил в Хакасии врио главы республики Развожаева

КРАСНОЯРСК, 4 окт — РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло представил членам правительства Хакасии врио главы республики Михаила Развожаева, сообщила РИА Новости начальник управления пресс-службы и информации главы республики-председателя правительства региона Елена Пересторонина.

"Полномочный представитель Сергей Меняйло сейчас представил врио губернатора Михаила Развожаева", — сказала собеседница агентства.

Президент России Владимир Путин в среду назначил замглавы Минкавказа РФ Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы республики Хакасия. На встрече с Развожаевым Путин отметил, что просит его поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение открытых выборов. Президент пообещал, что после этого вернет Развожаева в Москву и предложит ему работу в федеральных структурах.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов. Во вторник вечером стало известно, что Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат.