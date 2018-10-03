Путин назвал переговоры с Курцем деловыми и конструктивными

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

Президент РФ Владимир Путин и федеральный канцлер Австрийской Республики Себастиан Курц во время встречи. 3 октября 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт — РИА Новости. Переговоры с канцлером Австрии Себастьяном Курцем прошли в деловой и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы очень рады возможности принимать господина Курца в Санкт-Петербурге. Это уже второй визит господина канцлера и наша четвертая встреча в текущем году. Интенсивные контакты на высшем политическом уровне, безусловно, создают необходимую атмосферу, нужную атмосферу, деловую для всестороннего развития межгосударственных связей", — сказал Путин по итогам переговоров с Курцем.

"Мы с господином Курцем только что провели двусторонние переговоры, которые прошли в деловой и конструктивной атмосфере", — добавил он.