Путин назвал Скрипаля "подонком" и предателем Родины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины.

"Что касается Скрипалей и так далее — искусственно раздувается этот шпионский скандал очередной. Я просматриваю некоторые информационные источники, ваши коллеги проталкивают мысль, что господин Скрипаль чуть ли не правозащитник какой-то. Он просто шпион — предатель Родины. Понимаете, есть такое понятие — предатель Родины", — сказал президент на пленарном заседании Российской энергетической недели.

Путин назвал Скрипаля "просто подонком", отметив, что, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.

Дело Скрипалей

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.