Путин назвал Скрипаля "подонком" и предателем Родины

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Владимир Путин назвал бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля подонком и предателем Родины.
Путин назвал Скрипаля "просто подонком", отметив, что, чем быстрее закончится информационная кампания вокруг него, тем лучше.
Дело Скрипалей
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Позднее сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.