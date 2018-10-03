Поправки о частичной декриминализации 282 статьи УК рассмотрят 8 октября

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

Герб на здании Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Внесенные президентом РФ Владимиром Путиным поправки о частичной декриминализации 282 статьи УК РФ об экстремизме будут рассмотрены на ближайшем Совете Госдумы 8 октября, заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

"Внесенные президентом поправки в Уголовный кодекс и Кодекс об административных правонарушениях, направленные на гуманизацию уголовного законодательства, будут рассмотрены на ближайшем Совете Государственной Думы 8 октября", — сказал Володин журналистам в среду.