Путин назначил Развожаева врио главы Хакасии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Республики Хакасия. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Развожаев будет занимать этот пост до вступления в должность нового избранного главы республики. Ранее он работал заместителем министра по делам Северного Кавказа.

"Руководитель Хакасии Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами", — сказал Путин на встрече с новым врио.

Он отметил, что просит Развожаева поработать в регионе месяц, чтобы обеспечить проведение чистых и открытых выборов.

"И потом я готов, обещаю, что сделаю это, верну вас в Москву и, безусловно, найду вам применение в федеральных органах — вы сейчас уже заместитель федерального министра — в соответствии с вашими знанием, опытом и вашими, в хорошем смысле этого слова, амбициями", — добавил президент.

На это Развожаев ответил, что завтра утром уже будет в Абакане.

Девятого сентября в Хакасии прошли выборы главы республики. Ни один из кандидатов не набрал необходимого для избрания числа голосов, во второй тур вышли действующий глава Виктор Зимин, получивший 44,81%, и Валентин Коновалов от КПРФ, набравший 32,42%. Третье место занял Андрей Филягин от "Справедливой России" (11,23%), а четвертое — Александр Мяхар от Партии роста (6,61%).

Перед вторым туром Зимин снял свою кандидатуру, а позже от участия в выборах отказался и Филягин. Ввиду этого второй тур перенесли еще на две недели, он должен пройти 21 октября. При этом в Центризбиркоме сообщили, что выборы пройдут, даже если останется только один кандидат.