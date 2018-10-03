МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин предложил назначить врио главы Хакасии Михаила Развожаева, чтобы помочь провести чистые и открытые выборы, сообщается на сайте Кремля.

"Руководитель Хакасии (Виктор) Зимин подал в отставку: это и понятно, он отказался от дальнейшей борьбы в ходе предвыборной кампании. Но Сибирь вы знаете, там уже по ночам заморозки, нужно довести до полного завершения подготовку к зиме, нельзя ни на один день упускать из виду проблемы социального характера. Там много вопросов, которые требуют постоянного внимания, и не просто внимания, а руководства этими непростыми, сложными процессами", — сказал Путин на встрече с Развожаевым.

Глава государства попросил Развожаева выехать в регион. "Поэтому просьба заключается в том, чтобы вы выехали в Хакасию, поработали там в течение месяца, взяли под контроль ситуацию в республике, в том числе и по социально-экономическим проблемам, помогли провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие нашим законам выборы", — заявил Путин.