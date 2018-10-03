В Приморье приняли закон об участии самовыдвиженцев в выборах губернатора

ВЛАДИВОСТОК, 3 окт — РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Приморья на внеочередном заседании краевого парламента в среду приняли в трех чтениях законопроект, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона, сообщает корреспондент РИА Новости из зала заседания.

Ранее в выборах губернатора Приморья принимать участие могли только кандидаты, выдвинутые партиями. В среду утром комитет по региональной политике и законности законодательного собрания Приморья одобрил проект закона региона "О внесении изменений в избирательный кодекс Приморского края", который допускает к участию в выборах губернатора самовыдвиженцев.

Всего в заседании заксобрания приняло участие 33 депутата. Присутствовал также врио губернатора Приморья Олег Кожемяко.

В первом чтении "за" проголосовало 33 человека. За принятие закона во втором, третьем чтении проголосовало 28.

"Ваш сегодня выбор — он правильный, я хочу поблагодарить вас за такие решения, дающие право участвовать в выборах губернатора Приморского края", — сказал Кожемяко.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область. Тот заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

Избирком Приморья по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке, иски уже поданы. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, выборы пройдут 16 или 23 декабря.