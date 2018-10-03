Источник: сенатор от Калмыкии станет новым главой аграрного комитета СФ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Сенатор от Калмыкии Алексей Майоров станет новым председателем комитета Совет Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, сообщил РИА Новости источник в палате.

Предыдущий глава комитета Михаил Щетинин ушёл из Совфеда в связи с избранием нового губернатора Алтайского края, который он представлял в палате.

"Место Щетинина займёт Майоров", — сказал собеседник агентства.

Ранее Майоров занимал должность первого зампреда комитета Совфеда по экономической политике.