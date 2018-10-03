— Хасбулатова привезли к нам в Следственное управление ФСБ первым. Он прошел мимо совсем никакой. Держал в руках вещи, дежурно поздоровался, но не потому, что узнал нас, а потому, что так принято. Руцкой тоже шел никакой.

Макашова в «Лефортово» (СИЗО. — Прим. ред.) доставили сонным. Пока я заполнял первый лист протокола допроса, он задремал. Но выглядел очень хорошо. За все время следствия он отказывался давать показания, при этом вел себя очень прилично. Я смог разговорить его только однажды, когда сказал ему: «Вы же офицер, генерал-полковник, патриот, почему вы связались с баркашовцами (ультраправая националистическая организация, поддержавшая Верховный совет. — Прим. ред.)?» Он ответил, что все это время был категорически против них. После амнистии 1994 года он вышел на свободу и стал депутатом Госдумы, я и там с ним встречался.