Выборы главы Хакасии пройдут даже при участии одного кандидата, заявил ЦИК

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Второй тур выборов главы Хакасии пройдет, даже если от участия в нем откажется Александр Мяхар от Партии роста, в этом случае в бюллетене будет только имя Валентина Коновалова от КПРФ, сообщил РИА Новости во вторник вечером член ЦИК Евгений Шевченко.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), Коновалов (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Мяхар (6,61%). Зимин снялся с выборов и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин. Во вторник вечером стало известно, что отказался от участия в выборах Филягин.

"Если он (Мяхар тоже) откажется, то в соответствии с законом федеральным и региональным будет проводиться голосование по одной кандидатуре, которая останется", — сказал Шевченко.

"И тогда уже избиратели будут голосовать за или против такой кандидатуры… При этом кандидат, для того чтобы победить, должен получить более 50% голосов избирателей, принявших участие в голосовании", — объяснил он.