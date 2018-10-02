Филягин призвал оставшихся кандидатов сняться с выборов главы Хакасии

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Снявшийся с выборов главы Хакасии Андрей Филягин от СР призвал всех оставшихся кандидатов последовать его примеру, чтобы были назначены новые выборы "в условиях нормальной конкуренции".
"Я уверен в своих силах, уверен и в том, что избиратели поддержат меня. Но сейчас, в условиях, когда Зимин отказался от участия в выборах, я считаю правильным снять свою кандидатуру, и призываю сделать это и других кандидатов. Жители Хакасии должны принять взвешенное решение в условиях нормальной конкуренции на новых выборах, без Зимина. Республика должна развиваться под руководством настоящего руководителя, избранного не вопреки чему-то, а в силу его реальных управленческих качеств", — заявил Филягин РИА Новости.
По итогам первого тура выборов 9 сентября лидировали Зимин (44,81%), Коновалов (32,42%) и Филягин (11,23%). Второй тур назначен на 7 октября. Зимин снялся с выборов и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин.