В ЦИК назвали дату второго тура выборов главы Хакасии

Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

Избиратель голосует на своем избирательном участке в единый день голосования. Архивное фото

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Второй тур выборов главы Хакасии, намеченный на 7 октября, после снятия кандидатуры участником от "Справедливой России" Андреем Филягиным должен пройти через две недели, 21 октября, сообщил РИА Новости во вторник замглавы ЦИК России Николай Булаев.

"Второй тур выборов в Хакасии после снятие Филягиным своей кандидатуры должен пройти через две недели, 21 октября", — сказал собеседник агентства.

По итогам первого тура выборов 9 сентября лидировали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (44,81%), кандидат от КПРФ Валентин Коновалов (32,42%) и Филягин (11,23%). Зимин снялся с выборов и во втором туре должны были принять участие Коновалов и Филягин. Во вторник вечером стало известно, что последний отказался от участия в выборах.