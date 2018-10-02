ЛДПР поддержала уход Королева с поста главы Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. ЛДПР поддерживает уход главы администрации Липецкой области Олега Королева со своего поста, так как при нем "пришла в негодность" социально-экономическая политика региона, сообщил РИА Новости координатор липецкого регионального отделения ЛДПР, депутат Елецкого городского совета Анатолий Емельянов.
"Мы поддерживаем уход Олега Петровича. ЛДПР уже на протяжении нескольких лет требовало отставки действующего губернатора — Королева Олега Петровича. При нем социально-экономическая политика в регионе пришла в негодность, огромное возмущение у ЛДПР вызывало его вмешательство во внутренние процессы политических партий, в том числе — вмешательство в деятельность нашей партии в регионе, попытка управлять депутатским корпусом. Поэтому мы поддерживаем его уход", — сказал Емельянов.
Собеседник агентства выразил надежду, что в область придет "новая, достойная фигура, которая сможет разорвать ту преступную сложившуюся систему в регионе, и регион с новым главой, с новыми силами пойдет в ногу со временем, будет развиваться".
Королеву 66 лет, он возглавляет администрацию Липецкой области с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.