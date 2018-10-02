ЛДПР поддержала уход Королева с поста главы Липецкой области

ВОРОНЕЖ, 2 окт — РИА Новости. ЛДПР поддерживает уход главы администрации Липецкой области Олега Королева со своего поста, так как при нем "пришла в негодность" социально-экономическая политика региона, сообщил РИА Новости координатор липецкого регионального отделения ЛДПР, депутат Елецкого городского совета Анатолий Емельянов.

Глава администрации Липецкой области Олег Королев во вторник обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу. Полномочия Королева истекали в 2019 году, очередные выборы главы региона должны были пройти в сентябре 2019 года.

"Мы поддерживаем уход Олега Петровича. ЛДПР уже на протяжении нескольких лет требовало отставки действующего губернатора — Королева Олега Петровича. При нем социально-экономическая политика в регионе пришла в негодность, огромное возмущение у ЛДПР вызывало его вмешательство во внутренние процессы политических партий, в том числе — вмешательство в деятельность нашей партии в регионе, попытка управлять депутатским корпусом. Поэтому мы поддерживаем его уход", — сказал Емельянов.

Собеседник агентства выразил надежду, что в область придет "новая, достойная фигура, которая сможет разорвать ту преступную сложившуюся систему в регионе, и регион с новым главой, с новыми силами пойдет в ногу со временем, будет развиваться".

"Тем более — все ресурсы для этого у Липецкой области есть. Поэтому мы поддерживаем уход, мы довольны этим фактом, потому что ЛДПР на протяжении длительного времени и с трибуны Государственной думы, и из уст Владимира Вольфовича Жириновского требовала отставки Королева Олега Петровича", — добавил Емельянов.

Королеву 66 лет, он возглавляет администрацию Липецкой области с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

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