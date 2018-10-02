Губернатор Липецкой области объяснил намерение уйти в отставку

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Олег Королев объяснил свое намерение уйти в отставку желанием дать дорогу молодым. Об этом говорится в обращении Королева к жителям региона, опубликованном на сайте областной администрации.

© Фото предоставлено администрацией Липецкой области Биография Олега Королева

"Я руковожу областью двадцать шесть лет. Двадцать первый год работаю главой администрации Липецкой области, до этого шесть лет был председателем областного Совета депутатов. Думаю, что этот исторический путь мы с вами прошли достойно. Это дает мне полное основание для вывода о том, что пора давать дорогу молодым", — заявил губернатор.

При этом Королев поблагодарил жителей, которые неоднократно избирали его главой региона. "Я прошу прощения у тех, кто считает, что я был в чем-то неправ, совершал какие-то ошибки", — добавил он.

Ранее сообщалось, что липецкий губернатор обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу.

Королеву сейчас 66 лет. Он возглавляет Липецкую область с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Полномочия Королева истекали в 2019 году, очередные выборы должны были пройти в сентябре.

Кроме того, сегодня также подал в отставку губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Он переходит на новое место работы.

На прошлой неделе президент России отправил в отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина и главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, а губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко назначил врио главы Приморского края.