Губернатор Липецкой области объяснил намерение уйти в отставку

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Олег Королев объяснил свое намерение уйти в отставку желанием дать дорогу молодым. Об этом говорится в обращении Королева к жителям региона, опубликованном на сайте областной администрации.
При этом Королев поблагодарил жителей, которые неоднократно избирали его главой региона. "Я прошу прощения у тех, кто считает, что я был в чем-то неправ, совершал какие-то ошибки", — добавил он.
Ранее сообщалось, что липецкий губернатор обратился к президенту Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу.
Королеву сейчас 66 лет. Он возглавляет Липецкую область с 1998 года. Дольше него руководит регионом только губернатор Белгородской области Евгений Савченко.
Кроме того, сегодня также подал в отставку губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Он переходит на новое место работы.
На прошлой неделе президент России отправил в отставку губернатора Астраханской области Александра Жилкина и главу Кабардино-Балкарии Юрия Кокова, а губернатора Сахалинской области Олега Кожемяко назначил врио главы Приморского края.