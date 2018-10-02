Мэр Владивостока мог уйти в отставку на эмоциях, считают политологи

ВЛАДИВОСТОК, 2 окт — РИА Новости. Мэр Владивостока Виталий Веркеенко мог принять решение об отставке на эмоциях, так как оно не увязывается с его успехами на этом посту, при этом, вероятно, он решил, что, скорее, бизнесмен, чем политик, считают опрошенные РИА Новости политологи.

В начале ноября 2017 года отстраненный и находящийся под следствием прежний мэр Игорь Пушкарев написал заявление об отставке, 21 декабря депутаты думы единогласно выбрали гендиректора ООО "Технохолдинг Сумотори" Веркеенко мэром Владивостока.

Во вторник Веркеенко написал в Facebook, что уходит в отставку с 11 октября по собственному желанию. Он отметил, что "есть силы бороться за благополучие города, но уже нет мотивации". Дума Владивостока 11 октября рассмотрит его заявление о сложении полномочий. Новый мэр будет выбираться конкурсной процедурой.

Эмоциональное решение

"Это решение пока абсолютно непонятное: человек проработал на этой должности меньше года, показал себя как хороший руководитель, предпринимал успешные шаги. Сейчас это решение политически ему невыгодно: идет подготовка к зиме, во Владивостоке и крае все еще нестабильная политическая обстановка после выборов губернатора, кроме того, в регион пришел (врио губернатора Олег) Кожемяко, которому нужно опираться на местные кадры", — сказал РИА Новости политолог, директор консалтингового центра "Эксперт Групп" Павел Наливайко.

По его словам, решение уйти в отставку не коррелирует с заявлениями, которые Веркеенко делал в последнее время в разных интервью.

"Это похоже на эмоциональное действие, о причинах его сложно говорить, но какими бы они ни были, человек на таком посту не должен руководствоваться эмоциями", — считает политолог.

Наливайко отметил, что не связывает отставку мэра с приходом в Приморье Кожемяко.

"Кожемяко всего чуть больше недели успел проработать, и по его кадровым решениям не сказать, что он решил полностью свою команду здесь поставить: всего три вице-губернатора ушли в отставку, все остальные – те же, причем представители местных элит, которые давно здесь работают. И Веркеенко — не плохой руководитель, чтобы Кожемяко с ним попрощался. Кроме того, у нового врио губернатора сейчас другие проблемы, в их число не входит политическая обстановка в городе", — сказал Наливайко.

Он отметил, что сейчас, вероятно, и.о. мэра назначат Алексея Литвинова, который также участвовал в конкурсе на должность главы города в 2017 году и поддерживал Веркеенко, а сейчас, по мнению политолога, уже готов возглавить город. Также Наливайко не исключил появление других претендентов на пост мэра.

Бизнесмен, а не политик

Политолог Сергей Гребенюк назвал свои вероятные причины отставки Веркеенко.

"На мой взгляд, либо у него закончился "медовый месяц" как у политика, либо он понял, что он не политик, а бизнесмен. В муниципалитете возможна критика, и на каждое твое начинание может найтись много объяснений, почему так делать не надо. Если ты глава компании, ты царь и бог, а в муниципалитете существуют ограничения: мнение думы, законы и так далее", — считает Гребенюк.

По его словам, сейчас будет запущен процесс поиска преемника. "Скамейка запасных здесь практически отсутствует, а кандидатура должна быть компромиссной – устроить и главу края, и депутатов", — добавил собеседник.