Губернатор Липецкой области объявил об отставке

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Липецкой области Олег Королев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перевести его на другую работу, говорится на сайте администрации области.

"Я обратился к Президенту страны Владимиру Владимировичу Путину с предложением перевести меня на другую работу, если он сочтет это возможным и необходимым. Надеюсь, Президент примет мое предложение. Я постараюсь сделать все для того, чтобы развитие Липецкой области продолжилось", — говорится в обращении Королева, опубликованном на сайте администрации Липецкой области.

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