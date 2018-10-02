СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Приезд представителей украинской диаспоры в Крым с ознакомительным визитом позволит развеять ложные мифы и пропагандистские штампы о Крыме, заявил вице-премьер крымского правительства — постоянный представитель Республики Крым при президенте РФ Георгий Мурадов.
"Цель двухдневного мероприятия состоит в том, чтобы найти точки сближения между двумя братскими народами России и Украины, послать сигнал здравомыслящей части украинского общества о необходимости восстановления конструктивного сотрудничества с Россией и Республикой Крым, развеять ложные мифы и пропагандистские штампы о Крыме, создаваемые киевским и западным агитпропом", — приводит слова Мурадова пресс-служба постпредства.
Российское руководство не раз заявляло, что крымчане приняли решение демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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