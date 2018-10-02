Украинскую диаспору впечатлили изменения в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости. Представители украинской диаспоры из семи стран мира, прибывшие в Крым с ознакомительным визитом, были впечатлены преобразованием полуострова, сообщила РИА Новости глава украинской общины республики Анастасия Гридчина.
В Крым прибыли представители диаспоры из Италии, Германии, Польши, Болгарии, Молдовы, Грузии, Литвы. В рамках визита состоится круглый стол на тему: "Развитие связей украинцев Крыма с соотечественниками за рубежом".
"Иностранные делегаты впечатлены произошедшими в республике изменениями и преобразованиями, темпами развития инфраструктуры", — сказала РИА Новости Гридчина.
По ее словам, некоторым из гостей удалось проехать по Крымскому мосту.
"Мост через пролив, по их словам, — это грандиозное зрелище", — подчеркнула Гридчина.
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