Волгоградский губернатор не стал опровергать информацию об отставке

ВОЛГОГРАД, 2 окт — РИА Новости. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров не стал опровергать или подтверждать информацию о своей отставке.

Информацию о возможной отставке Бочарова ранее распространил "Коммерсант".

"Все когда-нибудь куда-нибудь уходят. Я могу обещать только одно, что когда я приму решение, я обязательно сообщу об этом публично", — ответил Бочаров журналистам на вопрос о появившейся в СМИ информации о его скорой отставке.

Как сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе администрации региона, губернатор работает в плотном графике, у него на этой неделе запланирован ряд встреч.

Бочаров избран губернатором Волгоградской области в 2014 году, в следующем году у него истекает срок полномочий. До руководства регионом Бочаров возглавлял Общероссийский народный фронт.