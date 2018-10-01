Песков назвал темы переговоров Путина и Вучича

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Встреча президента России Владимира Путина и президента Сербии Александра Вучича планировалась несколько месяцев, ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе, который, тем не менее, как и вопрос торгово-экономических связей, будет предметом обсуждения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Вучич 2 октября обсудят на встрече развитие двусторонних отношений, региональную и международную проблематику.

"Эта встреча планировалась несколько месяцев тому назад, поэтому ее проведение не связано с ростом напряженности в регионе. Это продолжение регулярного рабочего контакта руководства России и руководства Сербии. Эта страна — наш партнер", — сказал Песков, отвечая на вопрос, как давно планировалось проведение встречи Путина с Вучичем и что предстоит обсуждать.

Предметом обсуждения на встрече, добавил пресс-секретарь президента РФ, будут "очень обширные торгово-экономические связи и, конечно, растущая напряженность в регионе". "Все это будет на повестке дня переговоров, которые, еще раз повторяюсь, планировались несколько месяцев назад", — отметил Песков.

Он добавил, что российский и сербский народы связывает общая история, "теплые чувства".