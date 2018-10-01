Кремль больше не будет вести дискуссию со СМИ по теме отравления Скрипалей

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков вновь не стал комментировать информацию о подозреваемых в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, отметив, что Кремль больше не будет вести дискуссию со СМИ по этой теме и о личностях подозреваемых, поскольку нет каких-либо подтверждений, кроме выдвигаемых предположений.

"Мы не будем больше вести разговор со средствами массовой информации. BBC не может что-то подтвердить, BBC может выдвинуть предположение или еще что-то. И, поскольку вся дискуссия ведется на уровне СМИ, мы, как Кремль, больше не хотим в этой дискуссии участвовать", — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос о том, что президент России Владимир Путин, вероятно, был проинформирован неправильно о личностях россиян Руслана Боширова и Александра Петрова, которых Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. В Лондоне заявили, что к случившемуся причастна Россия, Москва это категорически отрицает.

Россия не раз предлагала провести совместное расследование инцидента, однако Лондон проигнорировал инициативу и отказал в доступе к Скрипалям. Также МИД уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи. Так, она утверждала, что яд изготовили в России. Однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых в отравлении Скрипалей", утверждая, что это два офицера ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. В Москве заявили, что эти имена России "ничего не говорят" и вновь призвали Британию перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству.