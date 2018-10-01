Экс-губернатор Сахалина Кожемяко заявил, что спокоен за регион

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе совещания в правительстве Сахалина заявил, что спокоен за этот регион, и выразил надежду, что следующий губернатор области продолжит начатое.
"Я строил планы на будущее, на оставшийся до выборов период, чтобы завершить начатое и отчитаться перед людьми за работу. Но случилось непредвиденное. Никто не ожидал такого развития событий, необходимо было принимать решение – сложное, трудное, и я его принял. Знаю, что оно по-разному оценивается обществом. Нужно было время, чтобы оценить и мою работу, и это решение. Я прошу понять меня, что в сложившейся ситуации по-другому я поступить не могу… Я спокоен за регион. Думаю, что вы выберете достойного губернатора, который продолжит начатое", — сказал Кожемяко.
Он поблагодарил всех, кто работал с ним в области и поддерживал его.
По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.