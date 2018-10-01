Экс-губернатор Сахалина Кожемяко заявил, что спокоен за регион

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 1 окт – РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко в ходе совещания в правительстве Сахалина заявил, что спокоен за этот регион, и выразил надежду, что следующий губернатор области продолжит начатое.

Президент РФ на прошлой неделе назначил возглавлявшего Сахалинскую область Олега Кожемяко врио губернатора Приморья после того, как принял отставку Андрея Тарасенко, ушедшего с поста после признания недействительными второго тура выборов главы региона. В пятницу Кожемяко представили администрации края.

"Я строил планы на будущее, на оставшийся до выборов период, чтобы завершить начатое и отчитаться перед людьми за работу. Но случилось непредвиденное. Никто не ожидал такого развития событий, необходимо было принимать решение – сложное, трудное, и я его принял. Знаю, что оно по-разному оценивается обществом. Нужно было время, чтобы оценить и мою работу, и это решение. Я прошу понять меня, что в сложившейся ситуации по-другому я поступить не могу… Я спокоен за регион. Думаю, что вы выберете достойного губернатора, который продолжит начатое", — сказал Кожемяко.

Он поблагодарил всех, кто работал с ним в области и поддерживал его.

Избирком Приморья ранее по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы края недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко назвал это решение правильным. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, выборы пройдут 16 или 23 декабря.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.