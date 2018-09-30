Депутат Ганзя попросила направить собранные для нее деньги детдому

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Член комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Вера Ганзя (КПРФ), чьи слова о зарплате вызвали общественный резонанс, заявила РИА Новости, что советует благотворительному фонду, организовавшему сбор средств для неё, направить деньги на помощь детскому дому, детскому саду или школе.

Ранее Ганзя заявила радиостанции "Говорит Москва", что ей не хватает 380 тысяч рублей, которые она получает в качестве зарплаты. Политик пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего". В воскресенье она заявила РИА Новости, что ее слова "перевернули" и что ей не хватает депутатской зарплаты на то, чтобы помочь всем, кто обращается за помощью.

СМИ сообщали, что в интернете благотворительный фонд организовал сбор средств для помощи депутату.

"Я буду очень признательна этому фонду. Пусть они собирают на радость какому-то детскому дому или детскому саду, или школе, или просто больному ребёнку. Я буду им очень признательна, потому как я свою зарплату, не всю конечно, но достаточно большую ее часть направляю именно на эти нужды. Пусть собирают, для детей эти деньги лишними не будут", — сказала Ганзя агентству.

Парламентарий отметила, что ей самой ее зарплаты хватает. "Я не согласна получить эту сумму. Пусть они собирают эту сумму и направляют в детский дом, например… Мне достаточно того, что я помогаю, что я делаю из своей заработной платы", — пояснила депутат.