Принц Кентский посетил Россию вопреки запрету королевской семьи, пишут СМИ

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Принц Кентский Майкл в сентябре приезжал в Москву, несмотря на запрет королевской семьи на посещение России после инцидента в Солсбери, сообщает газета Sun.

"Принц Майкл, прозванный Кентским, спокойно получил разрешение Форин Офиса на выезд благодаря схожести со своим предком императором Николаем II", — пишет газета.

По данным издания, принц Майкл приехал в Россию 19 сентября на открытие международной школы Brookes.

Отмечается, что принц ведет с Москвой прибыльный бизнес и имеет 16 благотворительных организаций и финансовых институтов в России. Его представитель подтвердил, что принц приезжал на открытие школы в Москве.

Перед чемпионатом мира по футболу, который впервые прошел в России летом, правительство Великобритании заявляло, что чиновники и члены королевской семьи будут бойкотировать турнир. Причиной послужила уверенность британской стороны в причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

Отравление в Британии

Четвертого марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД уличил премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. После этого сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.