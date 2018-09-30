В Крыму рассказали о впечатлениях норвежской делегации от региона

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен — РИА Новости. Норвежская делегация была поражена темпами развития крымского региона на примере нового терминала международного аэропорта Симферополя, сообщил глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Делегация из Норвегии прибыла в Крым с шестидневным визитом. В программе — обширные встречи и поездки по регионам полуострова. Визит продлится с 30 сентября до 6 октября. В состав делегации вошли общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

"Мы показали делегации столицу Крыма. Особый интерес вызвал аэропорт, строительство новых дорог. Делегация проявляет здоровый живой интерес к жизни крымчан. Настроены положительно. Они были в шоке от аэропорта и темпов развития Крыма", — сказал Гемпель РИА Новости.

По его словам, первый день визита делегация посвятит экскурсиям. "Они все внимательно слушают, фотографируют и записывают, чтобы затем рассказать на своей родине правду о ситуации в Крыму", — подчеркнул Гемпель.

Новый терминал аэропорта Симферополя, построенный менее чем за два года, принял первых пассажиров 16 апреля. Это крупнейший инвестиционный проект Крыма стоимостью 32 миллиарда рублей. Он был построен на принципах государственно-частного партнерства.

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