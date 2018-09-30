МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке о потенциальной морской блокаде России.
Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.
Ранее министр отметил, что у ВМС США есть возможность организовать морскую блокаду России, чтобы не допустить поставку ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.
Он также заявил, что применение метода фрекинга для добычи углеводородов дало США преимущество над Россией и Ираном, так как уменьшило энергетическую зависимость США.