Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018

Член Совета Федерации, председатель Комиссии СФ по информационной политике Алексей Пушков во время презентации своей книги Глобальные шахматы. Русская партия. 18 сентября 2018

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление министра внутренних дел США Райана Зинке о потенциальной морской блокаде России.

Глава МВД США Зинке обвинил Россию в намерении поставлять энергоресурсы на Ближний Восток (?!) и пригрозил нам морской блокадой. Помимо того, что это полный бред, блокада России со стороны США по межд.праву была бы равносильна объявлению войны. Иногда лучше жевать, чем говорить. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 30 сентября 2018 г.

​Ранее министр отметил, что у ВМС США есть возможность организовать морскую блокаду России, чтобы не допустить поставку ее энергоносителей в страны Ближнего Востока.

По его словам, российская экономика зависит от доходов от продажи энергоресурсов. Москва так заинтересована в ближневосточном регионе, потому что хочет проводить там такую же энергетическую политику, как и в Восточной Европе, утверждает Зинке.

Он также заявил, что применение метода фрекинга для добычи углеводородов дало США преимущество над Россией и Ираном, так как уменьшило энергетическую зависимость США.