Делегация из Норвегии прибывает в Крым с шестидневным визитом

Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Делегация из Норвегии прибывает в воскресенье в Крым с шестидневным визитом, в программе обширные встречи и поездки по регионам полуострова, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Визит продлится с 30 сентября до 6 октября. В состав делегации войдут общественники, представители научных кругов, сельскохозяйственной сферы и предпринимательства.

"Делегация из Норвегии приезжает в Крым утром в воскресенье. У нас сложились тесные деловые связи с норвежцами в рамках проекта по народной дипломатии. Значимость этого визита заключается в том, что мы прорываем информационную блокаду в Норвегии. В составе группы практически представители всех партий, которые есть в Норвегии. Это не просто граждане, это общественные деятели, в том числе члены различных партий", — сказал Гемпель.

Согласно программе визита, делегация посетит Ялту, Севастополь, Симферополь, Бахчисарай. Запланирована экскурсия в Ливадийский дворец, Никитский ботанический сад, дома-музей А.П.Чехова, Херсонес, Бахчисарайский историко-культурного и археологический музей-заповедник, Ханский дворец – бывшая резиденция крымских ханов, Свято-Успенский пещерный православный монастырь в урочище Мариам-Дере, а также посещение сельхозпредприятия предприятия "Скворцово" и мемориального комплекса "Концлагерь "Красный", где состоится возложение цветов.

Кроме того, запланирована встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.

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