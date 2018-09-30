Делегация из Норвегии прибывает в Крым с шестидневным визитом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Делегация из Норвегии прибывает в воскресенье в Крым с шестидневным визитом, в программе обширные встречи и поездки по регионам полуострова, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.
"Делегация из Норвегии приезжает в Крым утром в воскресенье. У нас сложились тесные деловые связи с норвежцами в рамках проекта по народной дипломатии. Значимость этого визита заключается в том, что мы прорываем информационную блокаду в Норвегии. В составе группы практически представители всех партий, которые есть в Норвегии. Это не просто граждане, это общественные деятели, в том числе члены различных партий", — сказал Гемпель.
Кроме того, запланирована встреча с главой крымского парламента Владимиром Константиновым.
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