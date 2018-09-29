Крым готов принять евродепутатов на самом высоком уровне

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 сен – РИА Новости. Крым готов принять делегацию депутатов Европарламента, если те захотят посетить полуостров с ознакомительной поездкой, сообщил РИА Новости вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Ранее российские парламентарии на встрече в Брюсселе пригласили депутатов Европарламента побывать в Крыму.

"Мы готовы принять делегацию на самом высоком уровне", — сказал РИА Новости Фикс.

При этом вице-спикер отметил, что данный визит должен носить характер объективности и непредвзятости к крымчанам.

"Моя личная точка зрения, что этому визиту должно предшествовать одно условие, чтобы они (члены делегации — ред.) рассказывали только правду об увиденном в Крыму гражданам своих стран. Только правду, нам ничего не нужно приукрашивать. Расскажите объективную правду, как живут крымчане и тогда все будет правильно", — сказал вице-спикер.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".