РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Володин выступил против выделения представительских расходов

070
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фотоПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин не поддерживает выделение представительских расходов депутатам нижней палаты. Так он отреагировал на заявление своей коллеги Веры Ганзи, заявившей, что ей не хватает депутатской зарплаты в 380 тысяч рублей. Она при этом пояснила, что "так как представительских расходов нет, то от этой зарплаты не остается ничего".

Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
В ГД оценили возможность выделения допсредств на представительские расходы
По словам председателя Госдумы, для решения точечных проблем, проблем отдельного поселка либо города есть госпрограммы, нацпроекты.

Он подчеркнул, что депутат должен добиваться того, чтобы в эти программы и проекты были включены вопросы, в решении которых заинтересованы избиратели. В качестве примера он, в частности, привел развитие медицины, строительство школ, развитие села, ремонт дорог и инфраструктуры.

Володин добавил, что депутаты могут и должны отстаивать интересы своих избирателей в ходе обсуждения перечисленных вопросов на заседаниях в Госдуме, в рамках комитетов, трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

Также он отметил, что есть у депутатов есть возможность инициировать инвестиционные, благотворительные проекты.

Касаясь вопроса создания специальных фондов или выделения представительских средств, Володин указал на то, что в нижней палате есть депутаты, избранные как по одномандатным округам, так и по партийным спискам от большого количества регионов. Он подчеркнул, что, во-первых, такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, так как для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур.

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту и делам молодежи Николай Валуев. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Валуев ответил на вопрос о бедности цитатой из Василия Шукшина
Кроме того, есть рассматривать такие предложения и под таким углом, то важно понимать, что есть опасность коррупции и использования этих средств не по назначению, добавил спикер.

Володин поддержал желание депутатов помочь избирателям, но он против того, чтобы "создавались непонятные фонды и выделялись представительские средства".

Главная задача депутата, по словам спикера, заключается в том, чтобы отстаивать интересы людей, находить системные решения проблем избирателей. Володин упомянут такие функции, как принятие федеральных законов, контроль за их исполнением, постановка перед органами власти вопросов, требующих решения, реализация наказов, полученных от избирателей в ходе выборной кампании.

Замглавы комитета по контролю и регламенту Госдумы Михаил Романов ранее заявлял, что депутаты обсудят вопрос оплаты представительских расходов, когда речь идет о помощи избирателям. Он подчеркнул, что должно быть предложение по реализации этого вопроса, например, законопроект, который может быть принят после проведения консультаций с правительством и поиска консенсуса по этому вопросу.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена