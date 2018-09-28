РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Политика

Володин выступил против оплаты представительских расходов депутатов

(обновлено: 23:04 28.09.2018)
04845
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДепутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018Депутаты на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 12 сентября 2018
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя посетовала на нехватку зарплаты из-за больших расходов на представительские расходы.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
Жириновский объяснил, почему депутаты не могут получать 30 тысяч рублей
Так Ганзя отреагировала на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который сделал замечание пришедшим на заседание в футболках депутатам от КПРФ Валерию Рашкину и Денису Парфенову. Спикер Госдумы напомнил парламентариям, что зарплаты депутата хватит на покупку галстука и пиджака. Он также подчеркнул, что доходы народных избранников, как правило, выше зарплат тех, кто за них голосовал.

Ганзя, в свою очередь, заявила, что большая часть зарплаты тратится на рабочие нужды из-за того, что депутатам не выделяют средства на представительские расходы.

"Я пошла в детский дом. <…> Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия", — передает ее слова радиостанция "Говорит Москва".

Парламентарий подчеркнула, что из-за подобных расходов ей иногда приходится залезать в кредитные долги. Ганзя также предположила, что имеющим другие источники дохода депутатам "живется проще".

Позже депутат призвала общественность перестать считать депутатские зарплаты, напомнив, что некоторые категории граждан получают больше.

Представительские расходы

Заместитель председателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов предложил обсудить вопрос о возможной оплате представительских расходов депутатов. Он отметил, что многие парламентарии помогают избирателям из собственной зарплаты.

"Я, в свою очередь, тоже считаю необходимым эту проблему обсудить, мы обязательно после региональной недели с коллегами данный вопрос обсудим", — заявил Романов.

В здании Госдумы РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В Госдуме предложили приравнять зарплату депутатов к средней по стране‍
Однако Володин отнесся к этому предложению скептически. Он выразил опасение, что средства на представительские расходы могут быть потрачены не по назначению. Кроме того, реализация подобной идеи, отметил спикер нижней палаты парламента, требует участия других структур.

"Такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур", — подчеркнул он.

Володин также напомнил о существовании различных государственных программ и национальных проектов, которые были созданы для решения частных проблем отдельных городов и поселков.

Комментировать
Политика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена