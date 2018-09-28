Володин выступил против оплаты представительских расходов депутатов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя посетовала на нехватку зарплаты из-за больших расходов на представительские расходы.
Ганзя, в свою очередь, заявила, что большая часть зарплаты тратится на рабочие нужды из-за того, что депутатам не выделяют средства на представительские расходы.
"Я пошла в детский дом. <…> Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия", — передает ее слова радиостанция "Говорит Москва".
Парламентарий подчеркнула, что из-за подобных расходов ей иногда приходится залезать в кредитные долги. Ганзя также предположила, что имеющим другие источники дохода депутатам "живется проще".
Позже депутат призвала общественность перестать считать депутатские зарплаты, напомнив, что некоторые категории граждан получают больше.
Представительские расходы
Заместитель председателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов предложил обсудить вопрос о возможной оплате представительских расходов депутатов. Он отметил, что многие парламентарии помогают избирателям из собственной зарплаты.
"Я, в свою очередь, тоже считаю необходимым эту проблему обсудить, мы обязательно после региональной недели с коллегами данный вопрос обсудим", — заявил Романов.
"Такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур", — подчеркнул он.
Володин также напомнил о существовании различных государственных программ и национальных проектов, которые были созданы для решения частных проблем отдельных городов и поселков.