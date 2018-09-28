Володин выступил против оплаты представительских расходов депутатов

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Член комитета Государственной думы по бюджету и налогам Вера Ганзя посетовала на нехватку зарплаты из-за больших расходов на представительские расходы.

Так Ганзя отреагировала на слова спикера Госдумы Вячеслава Володина, который сделал замечание пришедшим на заседание в футболках депутатам от КПРФ Валерию Рашкину и Денису Парфенову. Спикер Госдумы напомнил парламентариям, что зарплаты депутата хватит на покупку галстука и пиджака. Он также подчеркнул, что доходы народных избранников, как правило, выше зарплат тех, кто за них голосовал.

Ганзя, в свою очередь, заявила, что большая часть зарплаты тратится на рабочие нужды из-за того, что депутатам не выделяют средства на представительские расходы.

"Я пошла в детский дом. <…> Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия", — передает ее слова радиостанция "Говорит Москва".

Парламентарий подчеркнула, что из-за подобных расходов ей иногда приходится залезать в кредитные долги. Ганзя также предположила, что имеющим другие источники дохода депутатам "живется проще".

Позже депутат призвала общественность перестать считать депутатские зарплаты, напомнив, что некоторые категории граждан получают больше.

Представительские расходы

Заместитель председателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов предложил обсудить вопрос о возможной оплате представительских расходов депутатов. Он отметил, что многие парламентарии помогают избирателям из собственной зарплаты.

"Я, в свою очередь, тоже считаю необходимым эту проблему обсудить, мы обязательно после региональной недели с коллегами данный вопрос обсудим", — заявил Романов.

Однако Володин отнесся к этому предложению скептически. Он выразил опасение, что средства на представительские расходы могут быть потрачены не по назначению. Кроме того, реализация подобной идеи, отметил спикер нижней палаты парламента, требует участия других структур.

"Такие предложения вступают в противоречие со статусом депутата Госдумы, потому что для управления этими структурами необходимо создавать дирекции, а это относятся к компетенции исполнительной власти, хозяйственных структур", — подчеркнул он.

Володин также напомнил о существовании различных государственных программ и национальных проектов, которые были созданы для решения частных проблем отдельных городов и поселков.