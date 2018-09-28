МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что тратит почти всю зарплату на представительские расходы.
Ганзя рассказала, что большую часть зарплаты тратит на рабочие нужны, так как депутатам не выделяют средства на представительские расходы.
"Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все", — заявила она.
Политик также отметила, что из-за подобных трат у нее от зарплаты "не остается ничего", кроме кредитных долгов.
"Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще", — заключила она.
Позже зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов предложил обсудить вопрос о возможной оплате представительских расходов депутатов. Он отметил, что многие парламентарии помогают избирателям за счет собственной зарплаты.