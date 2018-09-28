Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный и член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Вера Ганзя на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото

Член комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный и член комитета Государственной Думы по бюджету и налогам Вера Ганзя на пленарном заседании Государственной Думы РФ. Архивное фото

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Вера Ганзя в комментарии радиостанции "Говорит Москва" рассказала, что тратит почти всю зарплату на представительские расходы.

Так парламентарий отреагировала на заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина, который пристыдил депутатов от КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, пришедших на заседание в футболках. Володин отметил, что зарплаты депутата достаточно, чтобы приобрести галстук и пиджак.

Ганзя рассказала, что большую часть зарплаты тратит на рабочие нужны, так как депутатам не выделяют средства на представительские расходы.

"Я пошла в детский дом. Просто так пошла или как? Не просто так. У меня просят пылесосы, у меня просят то, другое, третье. Я все покупаю. Плюс партия. Вот и все", — заявила она.

Политик также отметила, что из-за подобных трат у нее от зарплаты "не остается ничего", кроме кредитных долгов.

"Сейчас зарплата, наверно, где-то 380 тысяч рублей. У тех, у кого другие доходы есть, им проще", — заключила она.

Позже зампредседателя думского комитета по контролю и регламенту Михаил Романов предложил обсудить вопрос о возможной оплате представительских расходов депутатов. Он отметил, что многие парламентарии помогают избирателям за счет собственной зарплаты.