В Госдуме предложили вернуть производственную медицину на предприятиях

АСТРАХАНЬ, 28 сен — РИА Новости. Глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов предложил вернуться к практике производственной медицины, когда на предприятиях работал цеховой врач, занимавшийся в основном профилактикой профзаболеваний.

В пятницу комитет Госдумы по охране здоровья проводит выездное заседание, посвящённое в том числе проблемам формирования здорового образа жизни.

"Нужно возродить производственную медицину, вернуть цеховых врачей. Потому что работодателю гораздо выгоднее и дешевле проводить регулярную диагностику своих сотрудников, подлечивать их, нежели довести их до потери трудоспособности или инвалидности", — сказал Морозов.

По его словам, с возрождением в России школьной медицины, принятием закона о выходном дне для диспансеризации и возвращением производственной медицины человек будет "полностью закрыт врачами", начиная со школьной скамьи.

Морозов отметил, что у большинства россиян нет привычки следить за своим здоровьем, регулярно проходить медицинские и профессиональные осмотры. "А между тем именно своевременная диагностика гарантирует излечение множества даже самых тяжелых заболеваний", — подчеркнул депутат.

Ранее глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что считает необходимым совершенствовать систему страхования от профзаболеваний для снижения уровня смертности среди трудоспособного населения. Это, по мнению министра, прежде всего, "экономическая задача". Позже замминистра труда и соцзащиты Андрей Пудов сообщал, что Минтруд намерен работать над профилактикой профзаболеваний работников предприятий, в том числе не относящихся к категории вредного производства.