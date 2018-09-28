Крым открыт для визитов международных делегаций, заявил Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен — РИА Новости. Международные наблюдатели и миссии могут посетить Крым как любой регион России после согласования визита в МИД РФ, сказал журналистам в Симферополе глава республики Сергей Аксенов.

"Нет никаких проблем, здесь многие международные делегации уже побывали. Если с МИД России такие визиты согласуют – пожалуйста. У нас общероссийское пространство, так что не вижу никаких проблем. Представим все возможности, чтобы люди получили объективную информацию о том, что здесь происходит", — сказал Аксенов, отвечая на вопрос о возможности таких визитов.

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