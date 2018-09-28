Тарасенко рассказал, что его новая работа будет связана с портами

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Бывший врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко не стал раскрывать подробности новой работы, но признался, что его деятельность будет связана с портами.

"О дальнейших планах давайте пока не буду говорить. Секрет небольшой. Покидаю пост с приятными чувствами — что-то сделал. Год пахал… Надо было быстро сделать, много сделать. Работал очень много. У меня такой работы не было даже на подводных лодках… У меня деятельность всегда будет связана с портами, с морем", — сказал Тарасенко журналистам.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку Тарасенко и назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты утвердят ее 16 октября.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.