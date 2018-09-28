Кожемяко подтвердил, что пойдет на выборы главы Приморья самовыдвиженцем

ВЛАДИВОСТОК, 28 сен — РИА Новости. Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко заявил, что планирует участвовать в выборах главы края в качестве самовыдвиженца.

"Безусловно, участие в выборах принимать буду… Конечно, это серьезный ответственный шаг, я глубоко понимал свою ответственность, идя на эти выборы. Принимать буду решение как самовыдвиженец, но при поддержке партий, которые окажут мне доверие, это может быть и не одна, а несколько ", — сказал Кожемяко журналистам.

Накануне в краевой парламент избирком внес законопроект, позволяющий участвовать в выборах главы Приморья не только кандидатам от партий, но и самовыдвиженцам.

Президент России Владимир Путин в среду принял отставку бывшего врио губернатора Андрея Тарасенко, назначил врио главы региона Олега Кожемяко, возглавлявшего до этого Сахалинскую область.

Избирком Приморья на прошлой неделе по рекомендации ЦИК России признал результаты выборов главы региона недействительными. Бывший врио главы региона Андрей Тарасенко заявил, что считает правильным это решение. Кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил, что будет оспаривать результаты на трех территориях — в Уссурийске, Артёме и Находке. Он отмечал, что исковые заявления готовы, а часть из них уже подана. Дата следующих выборов в регионе пока не назначена, но, как ожидается, депутаты могут утвердить ее 16 октября. По словам заместителя полпреда президента РФ в ДФО Григория Куранова, выборы пройдут 16 или 23 декабря.

По ходу подведения итогов выборов кандидаты попеременно лидировали, по итогам обработки 100% бюллетеней Тарасенко получил 49,55% голосов, а Ищенко — 48,06%. Кандидаты подали жалобы о нарушениях, после чего ЦИК направил в Приморье своих представителей для оценки ситуации и порекомендовал избиркому региона признать результаты этих выборов недействительными, поскольку при анализе жалоб выявлено грубое вмешательство в избирательную кампанию с применением административного ресурса.