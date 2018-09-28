В Кремле отреагировали на расследование о Боширове и Чепиге

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что подозреваемый Великобританией в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов на самом деле является другим человеком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией", — сказал он, комментируя опубликованный в среду материал британского проекта Bellingcat и издания Insider, в котором утверждается, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, имеющим звание героя России.
При этом он подчеркнул, что в Кремле оперируют теми данными, которые озвучил сам Боширов и второй подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей Александр Петров в интервью RT.
Песков также добавил, что президент России Владимир Путин располагает информацией о том, Боширов — гражданское лицо.
"Новый вброс"
"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала дипломат на своей странице в Facebook.
"Майор Пронин"
"Типичная конспирология. С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным, если кто помнит такого персонажа из анекдотов еще времен СССР. Продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями. Причем создается впечатление, что британские СМИ в этом деле работают в одной связке с властями. А это уже совсем грустно", — сказал Клинцевич РИА Новости.
"Красные уведомления"
При поиске по слову "Chepiga" в разделе с "красными уведомлениями", где содержатся имена лиц, объявленных в международный розыск, сайт не показывает ни одного результата. Аналогично обстоят дела и с поиском по фамилиям Petrov и Boshirov.
Ранее Скотланд-Ярд сообщал, что процесс выпуска "красных уведомлений" на подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей был начат 5 сентября и завершился через несколько дней. По информации Столичной полиции Лондона, "красные уведомления" находятся у Интерпола для распространения".
"Детский сад"
По словам министра, Москва "ничего нового не услышала" на заседании Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.
"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних, в рамках Совета Европы, о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию", — сказал Лавров журналистам.
По его словам, "когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили, и обещайте, что больше так делать не будете, — это же детский сад, так не получается".
Дело Скрипалей
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в начале марта 2018 года на лавочке у торгового центра в Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок" А324. В Москве эти обвинения категорически отрицают. Россия уничтожила запасы химоружия под контролем Организации по запрещению химоружия в 2017 году. Кроме того, работы по "Новичку" ни в России, ни в СССР никогда не велись.