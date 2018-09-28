В Кремле отреагировали на расследование о Боширове и Чепиге

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Кремле не могут подтвердить или опровергнуть сообщения о том, что подозреваемый Великобританией в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Руслан Боширов на самом деле является другим человеком, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Кто этот гражданин, который указывается в этом расследовании, я вам сказать не могу, потому что не располагаю такой информацией", — сказал он, комментируя опубликованный в среду материал британского проекта Bellingcat и издания Insider, в котором утверждается, что Руслан Боширов якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой, имеющим звание героя России.

При этом он подчеркнул, что в Кремле оперируют теми данными, которые озвучил сам Боширов и второй подозреваемый британскими властями в отравлении Скрипалей Александр Петров в интервью RT.

Песков также добавил, что президент России Владимир Путин располагает информацией о том, Боширов — гражданское лицо.

"Новый вброс"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ранее назвала публикацию о том, что Боширов является Чепигой, вбросом.

"Новый вброс по Петрову и Боширову был осуществлен сразу же после выступления Терезы Мэй в Совбезе ООН на тему оружия массового уничтожения, в ходе которого она вновь озвучила обвинения в адрес России. Доказательств нет — соответственно, продолжают информационную кампанию, основная задача которой — отвлечь внимание от главного вопроса: "Что произошло в Солсбери?" — написала дипломат на своей странице в Facebook.

"Майор Пронин"

Британским СМИ, якобы выяснившим "настоящее имя" подозреваемого в причастности к делу Скрипалей Руслана Боширова, стоило бы называть его майором Прониным, считает член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.

"Типичная конспирология. С таким же успехом можно было назвать Руслана Боширова майором Прониным, если кто помнит такого персонажа из анекдотов еще времен СССР. Продолжается то, о чем мы предупреждали: чтобы сюжет не потерял остроту, он будет обрастать все новыми подробностями. Причем создается впечатление, что британские СМИ в этом деле работают в одной связке с властями. А это уже совсем грустно", — сказал Клинцевич РИА Новости.

"Красные уведомления"

Анатолия Чепиги, которого СМИ называют "настоящим" именем подозреваемого Лондоном в причастности к "делу Скрипалей" Руслана Боширова, нет в списке разыскиваемых Интерполом, свидетельствует сайт международной организации.

При поиске по слову "Chepiga" в разделе с "красными уведомлениями", где содержатся имена лиц, объявленных в международный розыск, сайт не показывает ни одного результата. Аналогично обстоят дела и с поиском по фамилиям Petrov и Boshirov.

Ранее Скотланд-Ярд сообщал, что процесс выпуска "красных уведомлений" на подозреваемых в причастности к отравлению Скрипалей был начат 5 сентября и завершился через несколько дней. По информации Столичной полиции Лондона, "красные уведомления" находятся у Интерпола для распространения".

"Детский сад"

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что Лондон, высокомерно заявляя о якобы наличии доказательств причастности России к делу Скрипалей, никому их не предъявляет, такую позицию можно назвать "детским садом".

По словам министра, Москва "ничего нового не услышала" на заседании Совбеза ООН по нераспространению оружия массового уничтожения.

"Тереза Мэй не в первый раз делает такие обвинения, и каждый раз достаточно высокомерно заявляет, что у них есть 100% доказательства. Но они их никому не предъявляют, нарушают положения как минимум трёх, а то и четырёх конвенций и двусторонних, российско-британских, и многосторонних, в рамках Совета Европы, о необходимости в такого рода случаях напрямую вступать в диалог и обсуждать сложившуюся ситуацию", — сказал Лавров журналистам.

По его словам, "когда нам говорят, что вы все сами знаете, поэтому сознайтесь в том, что натворили, и обещайте, что больше так делать не будете, — это же детский сад, так не получается".

Дело Скрипалей

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в тяжелом состоянии в начале марта 2018 года на лавочке у торгового центра в Солсбери. Премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что их отравили разработанным в России нервно-паралитическим веществом "Новичок" А324. В Москве эти обвинения категорически отрицают. Россия уничтожила запасы химоружия под контролем Организации по запрещению химоружия в 2017 году. Кроме того, работы по "Новичку" ни в России, ни в СССР никогда не велись.