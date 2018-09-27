Песков прокомментировал соглашение Ингушетии и Чечни о границе

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал соглашение между Ингушетией и Чечней о закреплении границ, отметив, что это субъектовые решения в рамках российского законодательства.
"Это субъектовые решения. Они согласуются на уровне субъектов, федеральный центр информируется об этом. Безусловно, все в рамках российского действующего законодательства осуществляется, что собственно и произошло", — сказал Песков.
Согласно российской конституции, границы между регионами могут быть изменены с их взаимного согласия, при этом такие изменения должен утвердить Совет Федерации.