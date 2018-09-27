Посол России назвал темы разговора Путина и Курца в Петербурге

ВЕНА, 27 сен — РИА Новости. Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент России Владимир Путин на встрече в Санкт-Петербурге на следующей неделе обсудят реализацию договоренностей, достигнутых в Вене на высшем уровне, сообщил в четверг посол РФ в Австрии Дмитрий Любинский.

Путин 5 июня с рабочим визитом посетил Австрию. Это была первая поездка российского лидера после переизбрания на пост главы государства. Президент России провел переговоры с президентом Австрии Александром Ван дер Белленом и канцлером Себастьяном Курцем, а также встречу с представителями бизнес-сообщества.

"Ведется интенсивная работа по последовательной реализации договоренностей, которые были достигнуты в Вене на высшем уровне, прежде всего, в экономической сфере, включая энергетику, инфраструктурные проекты, другие направления, но и в культурно-гуманитарной сфере", — сказал посол на мероприятии в Вене.

Он отметил, что особое внимание уделяется инвестиционным проектам в рамках двухсторонней программы действий.

"Я ни минуты не сомневаюсь, что весь этот блок вопросов станет приоритетной темой обсуждения между президентом Российской Федерации и федеральным канцлером (Австрии — ред.) уже на следующей неделе", — отметил Любинский.