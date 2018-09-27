Путин рассказал, как строятся отношения России и Азербайджана

БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Россия и Азербайджан выстраивают отношения на взаимном уважении и поиске баланса интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он напомнил, что в ходе переговоров лидеров двух стран в Сочи 1 сентября был подписан пакет документов и соглашений, которые создают дополнительную базу для дальнейшего строительства межгосударственных связей России и Азербайджана.
Российский лидер отметил, что на азербайджанском рынке действует порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более 1,5 миллиардов долларов.
По словам президента РФ, Москва и Баку осуществляют совместные инфраструктурные проекты. "В частности, идет создание международного транспортного коридора "Север-Юг" — это Иран, Азербайджан, Россия, который призван сблизить европейские и азиатские рынки", — напомнил глава государства.