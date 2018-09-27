Путин рассказал, как строятся отношения России и Азербайджана

БАКУ, 27 сен – РИА Новости. Россия и Азербайджан выстраивают отношения на взаимном уважении и поиске баланса интересов, заявил президент РФ Владимир Путин.

"В целом, говоря об отношениях между Россией и Азербайджаном, хотел бы подчеркнуть, что отношения между нашими государствами, безусловно, выстраиваются на принципах добрососедства и взаимного уважения. Мы всегда ищем баланс интересов и находим его", — сказал Путин, выступая на пленарном заседании российско-азербайджанского межрегионального форума в Баку.

Он напомнил, что в ходе переговоров лидеров двух стран в Сочи 1 сентября был подписан пакет документов и соглашений, которые создают дополнительную базу для дальнейшего строительства межгосударственных связей России и Азербайджана.

Российский лидер отметил, что на азербайджанском рынке действует порядка 700 совместных компаний с российским участием, а общий объем прямых российских инвестиций в республику составляет более 1,5 миллиардов долларов.

"В 2017 году заметно — почти на 12% — выросли поставки азербайджанской сельхозпродукции в Россию, это общий объем, так, на минуточку, полмиллиарда долларов. Наши партнеры проявляют повышенный интерес к этой сфере", — сказал Путин, заметив, что об этом свидетельствует участие более 30 азербайджанских компаний в международной продовольственной выставке в Москве в сентябре.

По словам президента РФ, Москва и Баку осуществляют совместные инфраструктурные проекты. "В частности, идет создание международного транспортного коридора "Север-Юг" — это Иран, Азербайджан, Россия, который призван сблизить европейские и азиатские рынки", — напомнил глава государства.