Госдума приняла закон о направлении изъятых у коррупционеров средств в ПФР

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Госдума приняла закон о включении в доходы бюджета Пенсионного фонда РФ (ПФР) конфискованных у коррупционеров денежных средств.
Федеральное казначейство по просьбе разработчиков законопроекта спрогнозировало возможные поступления таких денежных средств в 2019–2024 годах в объеме 1,8 миллиарда рублей, пояснял на минувшей неделе один из его авторов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.
Закон позволит направлять в бюджет ПФР конфискованные средства коррупционеров, чтобы эти деньги могли использоваться для выплаты пенсий и решения тех задач, которые стоят перед фондом в свете предстоящих изменений пенсионного законодательства, комментировал РИА Новости первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Глеб Хор.