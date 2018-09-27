Смоленская облдума избрала нового сенатора

БРЯНСК, 27 сен – РИА Новости. Депутаты Смоленской областной думы нового созыва избрали представителя ЛДПР Сергея Леонова членом Совета Федерации, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы заксобрания. Избрание сенатора состоялось на первом заседании Смоленской областной думы шестого созыва.

"Сенатором от областной думы избран депутат от ЛДПР Сергей Леонов. За него проголосовали 42 депутата, 5 — против, один бюллетень был испорчен", — сказал собеседник агентства.

Выборы депутатов Смоленской областной думы состоялись 9 сентября. По их результатам в состав Смоленской областной думы нового созыва вошли представители четырех парламентских партий ("Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия") и "Партия пенсионеров".

Сергею Леонову 35 лет, он руководил фракцией ЛДПР в Смоленской областной думе пятого созыва, является координатором Смоленского регионального отделения ЛДПР.