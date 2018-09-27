Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров и глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров во время подписания соглашения о границе. 26 сентября 2018

ГРОЗНЫЙ, 27 сен – РИА Новости. Власти Чечни демонтировали посты на границе с Ингушетией после подписания соглашения об определении линии административной границы между двумя регионами, сообщили РИА Новости в МВД по Чечне.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров в среду подписали соглашение об определении границы между регионами, которое предусматривает равноценный обмен территориями. Теперь новую границу предстоит утвердить Совету Федерации.

"После подписания соглашения были демонтированы полицейские посты, установленные в горно-лесистой местности в Ачхой–Мартановском районе Чечни в окрестностях ингушского села Аршты и Аки-Юрт", — отметил собеседник агентства.

После подписания соглашения глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров написал в Instagram, что между двумя республиками не будет постов, "все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы".

Вопрос об определении линии административной границы между Чечней и Ингушетией возник в начале 90-х годов, когда две республики, входившие в состав ЧИАССР, были разделены после прихода к власти Джохара Дудаева. В 1993 году главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошли к Ингушетии.

Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.