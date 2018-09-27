ГРОЗНЫЙ, 27 сен – РИА Новости. Власти Чечни демонтировали посты на границе с Ингушетией после подписания соглашения об определении линии административной границы между двумя регионами, сообщили РИА Новости в МВД по Чечне.
"После подписания соглашения были демонтированы полицейские посты, установленные в горно-лесистой местности в Ачхой–Мартановском районе Чечни в окрестностях ингушского села Аршты и Аки-Юрт", — отметил собеседник агентства.
После подписания соглашения глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров написал в Instagram, что между двумя республиками не будет постов, "все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы".
Кадыров в сентябре 2012 года создал комиссию по "уточнению и согласованию административной границы" между двумя республиками. В начале сентября текущего года он подписал указ о создании республиканской госкомиссии для уточнения административной границы Чечни и разрешения спорных вопросов при ее установлении.