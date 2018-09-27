Матвиенко посетит Южную Корею в начале октября

ТОКИО, 27 сен — РИА Новости, Ксения Нака. Визит спикера Совета Федерации РФ Валентины Матвиенко в Южную Корею намечен на 4-6 октября, однако пока официально утвержденной программы нет, сообщили РИА Новости в четверг в посольстве России в этой стране.

"Даты 4-6 октября нам уже известны в рабочем порядке, но официально утвержденной программы и рейса пока нет", — сказал собеседник агентства.

В среду Матвиенко сообщила, что в ходе визита в Южную Корею у нее состоятся встречи с руководством страны, будет обсуждать с коллегами важность межпарламентского диалога, в том числе по линии Пхеньяна и Сеула, чтобы дополнить диалог Юга и Севера Корейского полуострова и по парламентской линии.