Мэр Уфы Ялалов ушел в отставку

УФА, 27 сен — РИА Новости. Горсовет Уфы отправил в отставку городского мэра Ирека Ялалова, который ранее написал заявление об уходе по собственному желанию, передает корреспондент РИА Новости из зала заседания горсовета.

"Глава администрации города Уфы Ирек Ялалов 17 сентября написал заявление о досрочном прекращении полномочий", — сказал на заседании председатель горсовета Валерий Трофимов.

Депутаты совета городского округа единогласно проголосовали за отставку мэра.

Ранее глава Башкирии Рустэм Хамитов заявлял, что глава администрации Уфы Ирек Ялалов написал заявление об отставке и перейдет на работу в Совет Федерации. Конкурс на пост мэра Уфы начнется 27 сентября, после того, как горсовет официально объявит об уходе Ялалова и назначит исполняющего обязанности. Региональное отделение партии "Единая Россия" выдвинула Ялалова в кандидаты на пост сенатора от Башкирии в Совет Федерации.

Ирек Ишмухаметович Ялалов родился 27 января 1961 года в Уфе. Окончил Уфимский нефтяной институт по профессии инженер-строитель, получил образование юриста в Уфимском юридическом институте МВД РФ.

С 2001 года работал заместителем главы администрации Октябрьского района Уфы, с 2002 по 2010 в разных управлениях администрации города. Занимал пост министра ЖКХ Башкирии до 2011 года, а с января 2012 года назначен на должность главы администрации Уфы.